Wizz Air introduce i turni fissi per piloti ed equipaggi

08:00

Arrivano i turni fissi per i piloti e il personale di cabina Wizz Air. A partire da ottobre la compagnia aerea introdurrà un nuovo schema di turnazione che permetterà a tutti i membri degli equipaggi del Gruppo di scegliere tra turni fissi o flessbili a seconda delle esigenze.

Il vettore intende così favorire un migliore equilibrio tra vita e lavoro.



I piloti che sceglieranno di rimanere all’attuale schema di turni flessibili riceveranno una compensazione in base al loro grado.



I turni fissi saranno introdotti gradualmente nei prossimi 6 mesi a partire dalle basi più grandi. Gli schemi potranno differire in base al luogo di lavoro.



“Sono entusiasta di offrire alla nostra comunità di equipaggi la possibilità di passare a un modello di turnazione fisso - spiega in una nota Roland Tischner, operations officer di Wizz Air -. Siamo lieti che i colleghi attuali e futuri possano scegliere il loro modello futuro in base alle loro preferenze individuali. Credo che questa flessibilità supporterà ulteriormente l'equilibrio vita-lavoro dei nostri colleghi e quindi Wizz Air sarà un posto di lavoro ancora migliore".



Nel frattempo, va avanti la campagna di recruiting del vettore. Nella sezione Careers del sito di Wizz Air è possibile candidarsi per diventare pilota e membro dell’equipaggio di cabina.