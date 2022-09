Ita Airways: in arrivo un incontro con Certares e una delegazione di Delta

11:12

È previsto per la prossima settimana un primo incontro tra i vertici di Certares e quelli di Ita Airways per avviare un primo dialogo in vista degli step ufficiali per rilevare il 50 per cento più uno delle quote della compagnia. Un meeting che dovrebbe inoltre fare da preludio alla riapertura della data room per avere accesso ai dati più aggiornati della compagnia.

Tra le novità delle ultime ore, intanto, spicca un ruolo sempre più attivo da parte di Delta in questa fase del processo. Non a caso, si legge su Il Sole 24 Ore, il vettore americano dovrebbe essere presente con una delegazione all’incontro della prossima settimana, candidandosi a diventare un partner industriale per Certares, con la possibilità di un investimento diretto in Ita Airways. Non a caso nelle prime indicazioni emerse in merito al piano di Certares per il vettore italiano ci sarebbe anche un ruolo molto importante delle rotte tra Italia e Stati Uniti.



Per contro appare molto defilato al momento il gruppo transalpino Air France-Klm, che sinora ha ufficialmente detto di volere avere un ruolo da partner commerciale in tutta questa operazione.