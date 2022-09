Il balzo di Transavia France: 20 nuove rotte in inverno e 10 aerei in arrivo

12:25

Dieci nuovi aerei e venti new entry nella programmazione invernale per fare un altro passo in avanti nella crescita. Sono questi i piani di Transavia France per il prossimo futuro. Il vettore del gruppo Air France-Klm inizia a capitalizzare il progetto di espansione annunciato dalla casa madre e concretizzato con l’ordine ad Airbus per gli A320neo che si tradurrà nel progressivo ingresso in flotta di dieci aerei da qui all’estate del 2023, portando il totale degli aerei sopra quota 70.

Per quanto riguarda il network, il vettore si prepara a un deciso incremento dell’offerta in ottica leisure: in programmazione entreranno infatti destinazioni come Hurghada, Luxor e Sharm el-Sheikh mentre a Nord arriveranno Lulea, Kittila, Rovaniemi e Ivalo in Finlandia. Nuovi voli sono poi in arrivo con destinazione Giordania, Senegal e Capo Verde. Per il 2023, poi, sarà la volta della Turchia.