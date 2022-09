British Airways torna a Tokyo: da novembre volo giornaliero da Heathrow

16:24

Anche British Airways riattiverà i voli su Tokyo. A partire dalla metà di novembre il vettore britannico collegherà l’aeroporto di Londra Heathrow con la città giapponese con un volo giornaliero dopo uno stop di oltre un anno.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il volo sarà effettuato utilizzando un Boeing 787-8 configurato in tre classi di servizio, con 214 posti in economy, 25 in premium economy e 35 in business class.



Prima della pandemia British Airways effettuava un volo bigiornaliero su Tokyo da Londra. Il ritorno sul Giappone arriva in un momento in cui il Paese si appresta ad abbassare ulteriormente la guardia riducendo al minimo le restrizioni.