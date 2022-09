Fee e tariffe aggiuntive: nuove regole negli Usa per la massima trasparenza

10:15

Le tariffe dei biglietti aerei tornano nel mirino del Dipartimento dei Trasporti americano. Dopo il giro di vite del mese scorso in merito ai diritti dei passeggeri in materia di rimborsi per ritardi e cancellazioni, ora il Dot punta il dito contro le fee e tutte le tariffe aggiuntive rispetto al prezzo base dei biglietti e lancia una proposta per ottenere dai vettori una maggiore trasparenza in ogni fase di acquisto da parte dei passeggeri.

"I passeggeri delle compagnie aeree meritano di conoscere il costo completo e reale dei loro voli prima di acquistare un biglietto - ha detto il segretario ai trasporti Pete Buttigieg -. Questa nuova regola proposta richiederebbe alle compagnie aeree di essere trasparenti con i clienti sulle tariffe che addebitano, il che aiuterà i viaggiatori a prendere decisioni informate e risparmiare denaro".



Un punto speciale verrà inoltre dedicato alla questione dei genitori che viaggiano con i bambini: anche in questo caso i passeggeri dovranno sapere in ogni fase di acquisto i costi per avere diritto al posto vicino in aereo.