Fuel, si ferma la corsa: il costo del carburante scende sotto i 1.100 dollari

12:55

Stop alla corsa del carburante. Dopo mesi di rincari dei costi, il mese di settembre si chiude con una media per tonnellata metrica pari a 1041,07 dollari, ovvero -6,7% rispetto al mese precedente, per un decremento pari a 74,99 dollari.

In questo modo il costo del carburante si piazza sotto la soglia psicologica dei 1.100 dollari, come sottolinea una nota di Fto. Non solo: nell'ultima settimana il prezzo è sceso al di sotto dei 1.000 dollari.



Rispetto al settembre dello scorso anno l'aumento è stato di 387,6 dollari, pari a un +59,31%.



Per quanto riguarda il cambio euro dollaro, altro parametro che influenza l'andamento dei prezzi e può determinare adeguamenti, la moneta europea vede un deprezzamento del 2,22% rispetto ad agosto.