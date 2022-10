09:38

Ferrovie dello Stato si avvia sulla strada del rinnovamento e del ricambio generazionale. La presidente del Gruppo Fs, Nicoletta Giadrossi, ha alzato il velo su un piano di investimenti da 190 miliardi di euro per lo sviluppo sostenibile di infrastrutture e mobilità. Un piano che si pone come obiettivo il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2040 e che necessita, inevitabilmente, del supporto di nuove figure professionali e, quindi, di un’intensa campagna di recruiting.

“Per attuare il nostro piano abbiamo calcolato che ci servono 40mila nuove assunzioni in 10 anni – ha spiegato Giadrossi al Corriere della Sera -. È un numero molto grande, che corrisponde a far entrare nel gruppo tanti giovani”.



Formazione

Oltre a reclutare nuovi talenti, il Gruppo intende formarli per creare una generazione di professionisti della mobilità, che possa contribuire alla crescita del Paese. “Dobbiamo diventare per loro un datore di lavoro attraente, proporre per loro welfare, formazione, percorsi di carriera opportuni per sviluppare nuove competenze che serviaranno a noi come Gruppo e al Paese”, ha precisato Giadrossi. Fs sosterrà perciò percorsi di crescita in materia di “digitalizzazione, gestione dell’ambiente, ingegneria delle infrastrutture e comprensione dei rischi”.