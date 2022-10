Wizz Air Abu Dhabi lancia un collegamento con le Maldive

14:21

Primo volo per le Maldive per Wizz Air Abu Dhabi, che esplora così nuovi mercati in ottica leisure. Si tratta di un collegamento effettuato 4 volte alla settimana con il passaggio a sei a novembre, mentre a dicembre diventerà giornaliero. La new entry è stata possibile grazie all’ingresso in flotta del quinto aeromobile A321neo. Il volo offrirà nuove opportunità in connessione anche ai passeggeri provenienti dall’Europa.

"Mentre continuiamo con i nostri piani di espansione e lavoriamo per rendere Abu Dhabi un hub per l'aviazione, la nuova rotta ci aiuterà a mettere in contatto un maggior numero di turisti internazionali con la città, dando loro l'opportunità di fermarsi ed esplorare le straordinarie esperienze che ha da offrire”, ha detto Michael Berlouis, managing director di Wizz Air Abu Dhabi.