Grimaldi Lines, in arrivo la nuova tratta Napoli-Palermo

di Gaia Guarino

09:45

Grimaldi Lines, in occasione di TTG Travel Experience, ha ufficialmente presentato la nuova linea Napoli-Palermo in partenza dal 17 ottobre. La rotta verrà operata a bordo della nave Cruise Ausonia, in inverno con una frequenza trisettimanale, e durante l'estate giornalmente.

"Puntiamo su questa linea in maniera significativa sia per il 2023 ma anche per la coda del 2022", commenta Francesca Marino (nella foto), passenger department manager di Grimaldi Lines.



Per la compagnia, la stagione estiva ha generato risultati sopra le aspettative soprattutto sulle destinazioni del Mare Italia (Sicilia e Sardegna), con una ripresa delle mete internazionali come Spagna e Grecia superando sia sull'Italia sia sull'estero i numeri del 2019.



"La Sardegna si conferma al top", prosegue Marino, "ed è quella che ha prodotto maggiori volumi e in maniera continuativa, in quanto i viaggi proseguono pure in ottobre".