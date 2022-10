easyJet Holidays lancia le vacanze che costano meno delle bollette

12:45

Per risparmiare basta andare in vacanza. Questa è la proposta di easyJet Holidays per i cittadini del Regno Unito con la campagna 'Escape the Uk'.

Il nodo dell'iniziativa, come riporta ttgmedia.com è offrire vacanze di 28 giorni che siano più economiche rispetto al costo delle bollette nel Paese.



L'operatore della compagnia aerea low cost propone soluzioni al prezzo di 650 sterline che coprono viaggio, alloggio, cibo e spese come banda larga e abbonamento in palestra.



Secondo i calcoli di easyJet Holidays, la vacanza viene a costare 227 sterline in meno a persona rispetto a quanto costerebbe restare a casa propria nel Regno Unito.



L'iniziativa è nata in seguito a uno studio secondo cui il 50% della popolazione del Regno Unito sta valutando la possibilità di lasciare il Paese nel periodo invernale per sfuggire all'aumento dei costi delle bollette e del riscaldamento.