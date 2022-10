Ita Airways, il dossier nelle mani del premier Meloni

10:02

E’ un dossier che scotta quello che è finito nelle mani del premier Giorgia Meloni. Accanto alla pratica della privatizzazione di Ita Airways è infatti spuntata la spinosa questione dei documenti interni in mano ad alcuni dirigenti e il loro utilizzo che al momento ha generato un’attenta indagine interna volta a capire ruoli e obiettivi dei personaggi coinvolti.

Ma al di là di queste questioni resta aperta la partita con Certares in collaborazione con Air France-Klm e Delta, che il precedente Ministero delle Finanze aveva preferito al duo Msc e Lufthansa in quanto la proposta avrebbe lasciato maggiore margine di manovra allo Stato.



Dopo la vittoria elettorale e la nomina a Primo Ministro la Meloni non ha ancora espresso un parere preciso sulle intenzioni del Governo in merito a questa partita e nei due passaggi in Camera e Senato i discorsi hanno dato la precedenza ad altre tematiche. Ma è chiaro che il dossier dovrà ora essere affrontato, considerando che la compagnia ha ora bisogno di un futuro certo e di nuovi investimenti per potere procedere nel proprio percorso di sviluppo.