Corsica Sardinia Ferries, via alle prenotazioni per l’estate 2023

15:01

Corsica Sardinia Ferries apre le vendite per l’estate 2023. La compagnia di navigazione spinge sulla prossima summer garantendo flessibilità e pagamento rateizzato.

Al momento della prenotazione sarà infatti possibile prevedere il saldo del conto in 4 rate, a condizione che l’importo del biglietto sia superiore a 200 euro, che la data di partenza sia superiore ai 100 giorni e che si sia in possesso di una carta di credito (Visa, Mastercard o American Express). Nessun costo aggiuntivo, inoltre, per i biglietti a tariffa Flex.



Queste le scadenze previste per chi opterà per la soluzione rateizzata: 1° scadenza il giorno dell’acquisto, alla conferma della prenotazione; 2° scadenza 30 giorni dopo la data d’acquisto; 3° scadenza 60 giorni dopo la data d’acquisto; 4° scadenza 90 giorni dopo la data d’acquisto.



A chi prenota subito un viaggio verso la Sardegna, la Corsica e le Baleari, la compagnia garantisce inoltre l’opzione tariffa Flex gratuita e la possibilità di modificare il biglietto senza penali per altre date e altre linee, nonché il rimborso fino al 90%.