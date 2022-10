di Lino Vuotto

08:32

“Lo sapete che è praticamente impossibile reperire un parabrezza della cabina di pilotaggio per completare i B787? E non solo questo modello…”. Carsten Spohr è l’antitesi del ceo di Ryanair Michael O’Leary, ma come il suo collega riesce a catturare la scena ogni qual volta scende in campo, fosse anche solo per la presentazione di una trimestrale. E anche in questa occasione il ceo del Gruppo Lufthansa si è distinto citando un esempio concreto per fare capire con quale realtà si sta confrontando il trasporto aereo in questo momento.

Aerei e personale

Archiviata la trimestrale con ottimi risultati e ancora buone prospettive per il prossimo futuro, il top manager non può non affrontare i due temi del momento per portare avanti il processo di recupero e sviluppo del settore: poco personale e nuovi aerei in forte ritardo come consegne.



Se la prima questione ha dominato le scene da prima dell’estate, il secondo tema sta esplodendno proprio in queste settimane e creando non pochi problemi alle compagnie, costrette e rivedere in continuazione i programmi, tagliando gli operativi per mancanza di mezzi disponibili. Ma come è possibile tutto questo a fronte di una domanda tornata a livelli importanti?



Il severo Carsten Spohr tira fuori dal cilindro la soluzione, purtroppo amara per chi vorrebbe andare oltre quanto sta già facendo: “Non siamo gli unici ad avere carenza di personale, questo riguarda molte aziende. Così come c’è carenza di materiali. E di logisitca anche. Ecco allora che anche un semplice parabrezza può diventare un problema e un aereo non si può completare. E chissà per quanto andrà avanti…”. Tutto chiaro.