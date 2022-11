Vueling: tredici scali in Italia nella programmazione invernale

09:21

"Sarà ancora l'aeroporto di Roma Fiumicino il cuore dell'operatività italiana di Vueling, che a livello generale affronterà l'orario invernale con un network composto da oltre 240 rotte. Durante la winter la compagnia ha posizionato 4 aerei sulla base, uno in meno rispetto al passato, mantenendo comunque una rete di collegamenti molto articolata. Otto le destinazioni che verranno servite (Parigi Orly, Barcellona, Amsterdam, Malaga, Alicante, Siviglia, Valencia e Londra Gatwick) per un totale di 110 frequenze alla settimana nei periodi più trafficati. Le due mete per le quali verranno operati più voli saranno Barcellona (fino a 36 frequenze, sempre alla settimana) e Parigi (fino a 29)...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)