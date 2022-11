Singapore Airlines incrementa sull'Italia, quarta frequenza su Fco da maggio 2023

09:21

Saliranno a 4 i voli settimanali operati da Singapore Airlines su Roma Fiumicino. La frequenza aggiuntiva debutterà il primo maggio del prossimo anno e verrà effettuata di lunedì sempre con gli A350-900 con 187 posti in economy, 24 in premium e 42 in business.

“Il volo aggiuntivo da Roma è un’ulteriore dimostrazione – evidenzia il general manager per l’Italia Dale Woodhouse - dell’eccezionale domanda di voli Singapore Airlines da parte di chi viaggia per lavoro o per piacere, non solo verso Singapore ma anche verso altre destinazioni del nostro network in Sud-Est Asiatico, Asia settentrionale e Pacifico sud-occidentale”.



Per il collegamento resteranno invariati i giorni delle altre tre frequenze, ovvero martedì, venerdì e domenica.