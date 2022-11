Cathay Pacific: “Valutiamo l'aumento dei voli da Milano”

11:49

L'abolizione della quarantena obbligatoria in hotel spinge il booking di Cathay Pacific, dallo scorso ottobre tornata a volare da Milano Malpensa su Hong Kong. "Il collegamento dall'Italia - ha spiegato Daniele Bordogna (nella foto), regional head of trade sales - viene operato con l'Airbus A350-1000, un nuovo aeromobile che garantisce comfort, ma anche migliori prestazioni rispetto al consumo di carburante. Al momento ha una sola frequenza settimanale, ma vista la risposta molto promettente sia della componente leisure sia del business travel, ci aspettiamo possa essere incrementato a breve".

Il riavvio delle operazioni dall'Italia fa parte di un piano molto più ampio di ricostituzione del network europeo: "Abbiamo ripreso a volare su Londra, Parigi, Amsterdam, Francoforte, Manchester, Madrid e, il prossimo dicembre, anche su Zurigo. Entro la fine dell'anno - ha proseguito il manager - recupereremo circa il 30% della capacità pre-Covid, mentre torneremo al 70% entro la fine del 2023 e al recupero totale entro il 2025".



L'impegno con il trade

Bordogna ha poi sottolineato che i collegamenti dall'Italia miglioreranno le coincidenze per raggiungere via Hong Kong altre destinazioni del network tra cui Giappone, Filippine, Thailandia e Australia. Ma anche che il presidio sul nostro mercato non è mai venuto meno: "Lavoriamo con il trade italiano da oltre trent'anni e, nonostante le difficoltà, la compagnia ha mantenuto un ufficio commerciale, una piattaforma online e un numero dedicati".



Amina D'Addario