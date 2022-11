Aerei con un solo pilota, l’obiettivo dei vettori per risparmiare

10:27

Per gli aerei del futuro sarà sufficiente avere un solo pilota durante il volo? Sarebbe questa la richiesta arrivata agli enti competenti da parte delle compagnie aeree di diversi Paesi. Un obiettivo non a breve termine, la deadline fissata per ora sarebbe il 2027, ma che mira a creare nel futuro un notevole risparmio per le compagnie aeree e un argine alla carenza di professionisti man mano che cresceranno le flotte in tutto il mondo.

Il tema, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ha da subito sollevato non poche polemiche e soprattutto dubbi relativamente alla sicurezza dei passeggeri. Allo stato attuale il regolamento prevede la presenza di almeno due piloti e l’Agenzia per la sicurezza aerea dell’Unione europea ha anche messo in campo il rischio di maggiore stress a cui verrebbero sottoposti i piloti.



Della questione si sta ora occupando l’Icao di concerto con le varie agenzie per la sicurezza aerea: insieme ai produttori di velivoli si cercheranno soluzioni condivise per raggiungere l’obiettivo mantenendo comunque alti gli standard della sicurezza in aereo.