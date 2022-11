Volare con un pilota solo: la richiesta di 40 Paesi

12:55

La carenza di piloti, insieme all'impennata della domanda per i voli, sta rendendo la vita difficile al comparto aereo. Una delle soluzioni individuate per ovviare al problema è quella di consentire di volare con un solo pilota invece che con due. Una modalità impensabile fino a pochi anni fa, ma che adesso inizia a farsi largo.

Sono ben 40 infatti i Paesi che hanno chiesto all'agenzia dell'Onu che regola l'aviazione per ottenere una riformulazione degli standard che consenta cdi volare con un solo pilota. A farsi avanti, tra gli altri, sono Germania, Gran Bretagna e Nuova Zelanda. Ma anche le autorità Usa, insieme alle compagnie aeree, stanno valutando questa ipotesi.



La nuova modalità consentirebbe anche di ridurre i costi dei voli: anche questo un nodo fondamentale del trasporto aereo post-pandemico.



Come riporta preferente.com il tema è comunque dibattuto: anche con un solo pilota dovrebbero essere garantiti gli stessi standard di sicurezza che c'erano in precedenza; e su questo non mancano le voci critiche. Ma la tecnologia potrebbe intervenire.