Si prevedono giornate complicate per chi si metterà in viaggio tra questa sera e domani, 2 dicembre. Lo sciopero generale dei settori pubblici e privati rischia di compromettere la normale regolarità del traffico aereo e su rotaia. Ecco quindi i servizi garantiti segnalati dall’Enac e dalle società ferroviarie.

Per quanto riguarda il trasporto aereo saranno operati tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 10 e tra le 18 e 21; e tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Inotre saranno operati tutti i collegamenti nazionali e internazionali segnalati dall’Ente Nazionale di Aviazione Civile in questo elenco.



Treni

Per quanto riguarda i treni, Trenitalia non prevede modifiche alla circolazione dei treni di lunga percorrrenza e garantirà servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’elenco completo e i contatti per informazioni sono consultabili a questo link



Anche Italo ha pubblicato la lista dettagliata dei servizi garantiti, disponibile a questo link



Per quanto riguarda Trenord, nella giornata odierna arriveranno a termine corsa i treni che partiranno prima delle 21 e giungeranno alla destinazione finale entro le 22.



Domani sono previste, invece, le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I servizi operativi sono disponibili sul sito di Trenord.



Sulle linee del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord lo sciopero proseguirà fino alle ore 24 di venerdì 2. Questo potrà causare ripercussioni fino a fine servizio sui collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Camnago L. (S4) – e sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.



Saranno previsti, inoltre, autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.