Il fuel torna a calare e scende sotto la soglia del 1.100 dollari

08:46

Ancora prezzi sostenuti, ma il fuel torna a scendere. A novembre, come riporta una nota di Fto, il costo del carburante si chiude con una media per tonnellata metrica pari a 1058,48 dollari, scendendo nuovamente sotto la soglia del 1.100 dollari. Rispetto a ottobre si tratta di un calo del 6,2%, pari a 69,39 dollari in meno.

Ma l'andamento del mese segna un costante calo: la quarta settimana il prezzo è addiritutta sceso sotto i 1.000 dollari, attestandosi a quota 978,79 dollari; il mese era iniziato invece a 1139,70 dollari.



Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso la media per tonnellata metrica segna comunque una crescita del 48,71%.



Per quanto riguarda l'altro elemento che può causare adeguamenti nei prezzi dei pacchetti, ovvero il cambio medio del dollaro, si registra un apprezzamnto del 3,82% rispetto a ottobre, con 1,02013 dollari per un euro.