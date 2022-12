Finnair e il ritorno in Oriente: ecco la mappa del 2023

16:24

Il 2023 sarà l’anno del primo rilancio dei collegamenti sull’Oriente da parte di Finnair. Il vettore finlandese prova finalmente a ritessere la tela di un network che l’ha sempre visto come grande protagonista, ma che si era interrotto più a lungo rispetto ad altre direttrici a causa del perdurare delle restrizioni e dei problemi dell’allungamento delle rotte.

Il Giappone, in questo contesto, torna in prima fila non solo con l’aumento delle frequenze su Tokyo, che saliranno fino a 14 alla settimana, di cui 4 sullo scalo Narita, ma con la reintroduzione della rotta su Osaka, sempre da Helsinki.



Nel mappa si rafforzeranno anche i voli su Delhi e Hong Kong, entrambi destinati a tornare giornalieri.