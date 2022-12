Giamaica, secondo collegamento Neos dall’Italia: dopo Malpensa anche Verona

12:58

Giamaica sempre più vicina all’Italia. Ha preso il via oggi, infatti, il secondo collegamento operato da Neos verso l’isola caraibica con un volo che verrà operato ogni venerdì da Verona dopo quello già attivato dal vettore dallo scalo di Malpensa ogni domenica, dallo scorso 20 novembre.

“La ripresa dei collegamenti tra l’Italia e la Giamaica – sottolinea l’ente del turismo in una nota - rappresenta una leva significativa per aumentare il numero dei passeggeri dall’Italia che rappresenta uno dei mercati principali per la destinazione caraibica”.



Per la Giamaica si chiude così un anno d’oro con ottime prospettive anche per il 2023 grazie ai miglioramenti della propria offerta ricettiva attraverso importanti investimenti e all’endorsement di Lonely Planet, che l’ha come una delle destinazioni imperdibili per il prossimo anno, per la categoria “Unwind”.