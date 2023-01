Volotea: da maggio l’Ancona-Parigi

09:21

Volotea volerà a Parigi da Ancona nell’estate 2023. La nuova rotta debutterà il 27 maggio prossimo e porterà a cinque le destinazioni raggiungibili con la low cost dallo scalo marchigiano: oltre alla Ville Lumière, Olbia, Catania, Palermo e Cagliari, che tornerà a essere servita con 2 frequenze settimanali.

Doppia frequenza anche per i voli verso il Charles De Gaulle.



“Grazie al nuovo volo sarà possibile approfittarne da subito per organizzare una vacanza o uno short-break in una delle città più belle e romantiche al mondo - dichiara Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea (nella foto) -. Allo stesso tempo, siamo certi che il collegamento per Parigi, insieme ai voli per Cagliari, Olbia, Palermo e Catania, incrementerà il flusso di turisti incoming, desiderosi di visitare una regione ricca di attrattive artistiche e culturali come le Marche”.