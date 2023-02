Terremoto in Turchia: con Turkish voli a 5 dollari per volontari, soccorritori e sfollati

15:26

Una tariffa fissa per consentire gli spostamenti da e per le zone colpite dal devastante terremoto ai confini tra Turchia e Siria. Turkish Airlines scende immediatamente in campo a sostegno delle zone maggiormente colpite fornendo il proprio contributo in termini di logistica.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il vettore nazionale turco avrebbe deciso di istituire una tariffa minima da circa 5,50 dollari per ogni passeggero, compresi volontari e uomini del soccorso che si recano nell’area. Un prezzo abbordabile utile però al vettore a coprire almeno in parte le spese dando però la possibilità a una platea molto ampia di effettuare gli spostamenti necessari.



Fino a oggi Turkish ha già trasportato oltre 11mila persone per tratta e il numero è destinato ad aumentare, considerando le conseguenze che il sisma ha provocato, con una distruzione su un territorio di centinaia di chilometri e il bilancio delle vittime che diventa sempre più alto.