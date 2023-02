SkyTeam: il 2 marzo l'ingresso nell'alleanza di Virgin Atlantic

15:03

Il 2 marzo sarà una data importante per SkyTeam. In quel giorno infatti è fissato l’ingresso di Virgin Atlantic, che sarà anche la prima compagnia del Regno Unito a fare parte dell’alleanza.

Con l’ingresso in SkyTeam i soci del Virgin Atlantic Flying Club avranno accesso a una serie di vantaggi a livello di alleanza, come l'ingresso alle lounge SkyTeam, il check-in e l'imbarco prioritari e la franchigia bagaglio aggiuntiva.



Con questa new entry SkyTeam rafforza la propria posizione di seconda forze a livello di alleanze mondiali dietro Star Alliance.