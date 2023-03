08:03

Rinnovamento delle classi premium del lungo raggio con il programma ‘Allegris’ per i nuovi A350, il lancio delle speciali cabine di first class nel segno della massima esclusività e adesso un maxi ordine ancora per il long haul con 22 nuovi aerei, con un investimento da 7,5 miliardi di dollari. Il tutto nel giorno dell’annuncio del prolungamento del mandato di ceo del Gruppo a Carsten Spohr. Sembra essere ripartita a pieno ritmo la macchina degli investimenti di Lufthansa, che di pari passo prosegue nella definizione degli accordi con il Governo italiano per l’ingresso nell’azionariato di Ita Airways.



I dettagli

L’ultima mossa si concentra dunque sul lungo raggio, ambito nel quale il colosso tedesco ha sempre puntato forte, rilanciando con tre modelli diversi per la flotta. Nel dettaglio la commessa riguarda 15 A350, 5 dei quali modello 900 e i restanti modello 1000, quello su cui Airbus sta lavorando per estendere l’autonomia e consentire di effettuare voli diretti a lunghissima gittata. In aggiunta ci saranno anche 7 nuovi Boeing 787-9.

Con quest’ultima operazione salgono a quota 108 gli aerei dedicati al lungo viaggio in ordine, la gran parte dei quali in pianificazione per il vettore tedesco e i restanti per gli altri brand del gruppo.