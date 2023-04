08:35

Non si fermano ad aprile gli scioperi nei trasporti. Il calendario delle agitazioni per questo mese prevede diverse date da segnare sul calendario per evitare disagi e interruzioni di servizio.

Dopo le proteste di domenica scorsa del personale Enav, che hanno portato alla cancellazione di numerosi voli, gli scioperi torneranno venerdì 14 aprile con il personale Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord che incrocierà le braccia dalle 9 alle 17.



Disagi per chi viaggia in aereo invece mercoledì 19 aprile, con 24 ore di braccia incrociate per i dipendenti del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto aeroporti che aderiranno alla protesta indetta da Cub e Os Cub Trasporti.



Da ricordare anche lo sciopero generale di lunedì 1 maggio; per il settore ferroviario l'agitazione inizierà alle 21 di domenica 30 aprile per concludersi alla stessa ora del giorno seguente, mentre per gli altri comparti durerà per le 24 ore di domenica.



Proteste in Europa

Ma, per chi viaggia oltreconfine, sarà necessario anche tenere sotto controllo le diverse proteste che stanno coinvolgendo gli altri Paesi europei: in Inghilterra si preannuncia infatti il maxisciopero di Pasqua che vedrà gli addetti ai controlli di sicurezza delle frontiere dello scalo londinese di Heathrow incrociare le braccia per ben 10 giorni. Anche in Germania non si escludono strascichi delle proteste dei giorni scorsi, che potrebbero portare a nuovi blocchi.



Difficile anche la situazione in Francia, con le proteste contro la riforma delle pensioni che hanno portato a diversi scioperi a marzo e che potrebbero proseguire anche ad aprile.