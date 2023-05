12:17

Conti in netto miglioramento nel primo trimestre di Lufthansa e soprattutto un outlook per i mesi a venire che hanno portato il ceo Carsten Spohr a prevedere un boom dei viaggi, con una conseguente impennata delle entrate del gruppo. Con la possibilità che a fine anno si possa arrivare al record assoluto di fatturato.

I numeri del periodo fanno segnare ricavi da 7 miliardi di euro, il 40% in più rispetto all’anno precedente, con una perdita netta da 467 milioni (in calo del 20% sul 2022) e un Ebit negativo da 273 milioni, migliore in confronto anche con il 2019.



La domanda

Analizzando l’andamento della domanda Spohr ha evidenziato come nel corto e medio raggio il livello della domanda si sta rivelando anche superiore al pre pandemia e sarà quindi fortemente necessario lavorare con la massima attenzione alla stabilità dell’offerta per fare in modo che il picco della domanda non generi intoppi in alta stagione.