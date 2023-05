Emergenza in Emilia Romagna: traffico regolare all’aeroporto di Bologna. Gli aggiornamenti

10:50

Situazione regolare all’aeroporto di Bologna, che sta continuando a operare senza particolari intoppi nonostante l’emergenza alluvione che sta colpendo l’intera Emilia Romagna. Dallo scalo fanno sapere che i voli in partenza e arrivo non hanno subito ritardi e cancellazioni, mentre per raggiungere il Marconi sono regolarmente attivi i mezzi pubblici e il People Mover.

Tuttavia la raccomandazione per tutti i passeggeri è di recarsi in aeroporto con largo anticipo e verificare comunque lo stato del proprio volo presso la compagnia o sul sito del Marconi. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono inoltre disponibili sui canali social del Marconi ed è attivo il chatbot che risponde alle domande.