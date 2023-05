Circolazione treni: pesanti criticità anche per oggi. Gli aggiornamenti

12:09

Continua a essere molto critica la situazione dei collegamenti ferroviari, sia sulla linea convenzionale sia per quanto riguarda l’Alta velocità, a seguito del maltempo che si è abbattuto in Centro Italia. Due le direttrici che al momento stanno creando i maggiori problemi, con pesanti ripercussioni sulle tratte da Nord a Sud e viceversa.

Nel primo caso, informa Infomobilità di Trenitalia, “la circolazione permane sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo per oggi. La circolazione sulla tratta Bologna - Imola è in graduale ripresa”. A preoccupare, però, rimane soprattutto il tratto tra Imola e Rimini che, secondo l’operatore ferroviario, non sarà ripristinato prima di lunedì 22 maggio.



L’altro fronte riguarda invece la tratta Bologna-Firenze, sia convenzionale sia Alta velocità, anche in questo caso per le conseguenze del maltempo. “La circolazione è ancora fortemente rallentata – si legge ancora su Infomobilità nell’ultimo aggiornamento -. I treni Alta Velocità possono subire variazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti”.