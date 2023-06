09:10

Sulla regolamentazione relativa agli slot ci sono stati anni di tregua forzata visto il lungo stop legato al Covid, ma ora le sirene iniziano andare in direzione opposta, cioè verso una normativa ancora più restrittiva, che costringerebbe le compagnie a dovere usare gli aerei anche vuoti pur di non perdere i diritti di decollo e partenza in determinati scali.

Anche questo tema finisce nell’agenda dei nodi da risolvere del direttore generale della Iata Willie Walsh nel corso dell’assemblea generale della Iata che si è appena concluda a Istanbul. E il manager ha ancora una volta puntato il dito sulle responsabilità degli aeroporti che, ricorda ancora Walsh, di fronte ai problemi post Covid sulla carenza di personale, costringono i vettori a pagare il prezzo facendogli tagliare voli, come insegna il caso Schiphol.