Air New Zealand è la migliore compagnia dell’anno. A incoronare il vettore è la redazione di AirlineRatings.com, che ha stilato l’annuale Airline of the Year premiando i 25 vettori che si sono distinti per gli elevati standard di sicurezza e per innovazione.

Air New Zealand si aggiudica la vetta del ranking, scalzando dopo anni di dominio Qatar Airways, per aver superato con successo la crisi Covid e per le cabine economy class dei suoi B 787.



Il podio

Seguono sul podio, rispettivamente al secondo e terzo posto, Qatar Airways - che si aggiudica anche i riconoscimenti di Best Business Class e Best Catering, nonché di Best Airline In The Middle East - ed Etihad Airways, che grazie al suo 787 Greenliner program si porta a casa il Best Environmental Airlines Award.



Quarta posizione per Korean Air, che precede Singapore Airlines, che agguanta Best First Class; e Qantas, che si aggiudica il premio Best Lounges.



La top ten continua poi con Virgin Australia e Virgin Atlantic, al settimo piazzamento, seguite da Eva, Cathay Pacific ed Emirates. Quest’ultima si aggiudica anche Best In-Flight Entertainment e Best Premium Economy.



Il resto della classifica

Fuori dalla top ten, la classifica continua con Lufthansa/Swiss, Sas, Tap Portugal, All Nippon Airways, Delta Air Lines, Air Canada, British Airways, Jet Blue, Jal, Vietnam Airlines, Turkish Airlines, Hawaiian, Klm, Alaska Airlines e United Airlines.



Low cost e regionali

Sul fronte delle low cost, il primato va a: Southwest, per le Americhe; Flydubai per il Medio Oriente; Air Asia per il mercato asiatico; Jetstar per Australia e Pacifico; e Ryanair per l’Europa.



Best Ultra Low-Cost Airline e Best Low-Cost Airline Onboard Hospitality vanno invece a Vietjet.



Migliore compagnia regionale è infine Air Baltic.



La classifica e l'elenco completo dei premi sono consultabili a questo link