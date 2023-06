08:04

Doccia gelata sulle agenzie di viaggi. La causa intentata dai dettaglianti spagnoli contro Ryanair ha visto la Corte d'Appello decretare la vittoria della low cost.

Il Tribunale, come riporta preferente.com, ha respinto la richiesta di procedere penalmente contro il vettore intentata dall'Acave, l'associzione catalana delle agenzie di viaggi.



Al centro del contenzioso l'annosa questione dei rapporti di Ryanair con l'intermediazione, che tuttavia per la giustizia spagnola non prefigura nessuna infrazione delle regole.



La reazione del vettore

Non si è fatto attendere il commento di Ryanair, che ha subito reagito sottolieando il suo approccio alla distribuzione della biglietteria, che come noto vede come canale principale per la compagnia il sito web della stess Ryanair.



Questo però non significa ancora che si tratti dell'ultimo capitolo della vicenda. Anche in altri Paesi, Italia compresa, l'intermediazione sta avanzando iniziative simili a quella portata avanti dalle agenzie di viaggi spagnole.