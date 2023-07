10:12

Un andamento del traffico passeggeri sorprendente. Soprattutto considerando gli aumenti dei biglietti aerei, che per i voli da Malpensa è stato stimato superiore al 60 per cento rispetto allo scorso anno. E’ questo il giudizio dell’amministratore delegato della Sea Armando Brunini che, a margine di un evento dedicato al cargo, ha spiegato ai giornalisti che “la domanda è forte e sostenuta”.



Load factor elevato

Secondo il manager, quindi, l’andamento è per molti versi sbalorditivo considerando che “a questo punto siamo ormai al livello del 2019, ma va considerata una cosa importante - ha proseguito -: gli aerei sono molti di meno rispetto ad allora e questo porta a fattori di riempimento dei voli elevatissimo”.

Secondo quanto riportato da Malpensa24, Brunini, tuttavia, preferisce mantenere i piedi ben saldi per terra, considerato che il settore ha ormai abituato ad alti e bassi improvvisi. Non a caso, ha poi concluso dicendo: “Quello che vediamo è che la gente ha tantissima voglia di volare nonostante i prezzi. Vediamo se dura”.