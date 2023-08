Grimaldi Lines: la linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari viaggia tutto l’anno

10:00

Grimaldi Lines estende le prenotazioni sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari per tutti i viaggi da effettuare entro fine anno. La compagnia si è infatti aggiudicata la gara bandita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire la continuità territoriale tra il porto laziale e il Sud della Sardegna per i prossimi 3 anni.

Il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari offre in ogni stagione dell’anno tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni, con due scali intermedi nel porto di Arbatax. Inoltre, per tutto il mese di agosto, Grimaldi Lines soddisfa la domanda del mercato proponendo due partenze aggiuntive alla settimana: una da Civitavecchia per Arbatax e una da Arbatax per Civitavecchia.



La linea è servita dalla motonave Corfù, che può ospitare fino a 956 passeggeri. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospiti, la nave dispone di 121 cabine tra interne, esterne e superior, e di un’ampia sala con poltrone reclinabili. La nave viaggia inoltre con un basso impatto ambientale.