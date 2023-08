Caro voli, le responsabilità degli algoritmi

16:21

Durante l'estate, i prezzi dei voli hanno visto un notevole incremento a causa di un algoritmo basato sull'Intelligenza artificiale.

Il meccanismo è semplice: in base a un'analisi effettuata sui movimenti dell'utente online, l'IA registra l'interesse verso una determinata tratta, ragion per cui non deve sorprendere se nel corso di una seconda ricerca, il prezzo risulta più alto.



A intervenire in difesa dei consumatori è l'Enac, che spinge per un'azione del legislatore affinché vi sia un controllo su domanda e offerta nonché una sorta di prezzo fisso pubblico che non possa trasformarsi in una tariffa ad personam.



Nel frattempo, il Governo è al lavoro su una soluzione. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha specificato di star ragionando, unitamente al ministro delle Imprese e del Made in Italy, sull'inasprimento delle sanzioni per le pratiche commerciali scorrette. G.G.