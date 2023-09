Emirates, terzo volo su Hong Kong da novembre

14:01

Emirates aumenta gli impegni su Hong Kong. Per supportare l’accelerazione della domanda, dal primo novembre la compagnia aerea potenzierà l’operativo sulla destinazione, introducendo un terzo volo giornaliero, che sarà operato da un Boeing 777-300ER.

Con il terzo servizio di linea, il vettore opererà 2 voli diretti giornalieri per la città e un servizio giornaliero via Bangkok.



La frequenza giornaliera aggiuntiva tra Hong Kong e Dubai sarà attiva fino al 30 marzo 2024. Operata con il codice EK382/383 in una configurazione a tre classi - First Class, Business Class ed Economy Class – sarà programmata in partenza alle 3.15 da Dubai e alle 18 dallo scalo di Hong Kong.



I biglietti possono già essere prenotati sul sito e sull'app di Emirates, nonché nelle agenzie di viaggi.