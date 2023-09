Muñoz, Volotea: “Chiusa un’estate di successo”

15:08

“Si è chiusa un’altra stagione estiva di successo per Volotea”. Così Carlos Muñoz (nella foto), presidente e fondatore della compagnia aerea traccia un bilancio del periodo compreso tra giugno e agosto, che ha visto la low cost operare oltre 26.600 voli, il 4% in più rispetto al 2022 e il 15% in più rispetto al 2019, per un’offerta complessiva di 4.4 milioni di posti in vendita (+5% rispetto al 2022 e + 37% rispetto al 2019).

La compagnia aerea ha registrato un numero di rotte record durante la summer: più di 350, mettendo a segno una crescita del +5% rispetto all’anno scorso e del +14% rispetto al 2019.



I passeggeri hanno superato quota 4 milioni, con un load factor del 94%.



“Il numero di rotte offerte quest’estate, il più alto di sempre, ed il numero di passeggeri e di posti in vendita, riflette la capacità della compagnia di rispondere in modo puntuale alle esigenze dei nostri clienti, supportandoli al meglio durante le loro vacanze – ha affermato Muñoz -. Questo risultato non è per noi un punto di arrivo, ma un ulteriore stimolo per definire le strategie del prossimo anno e le nuove proposte, con l’obiettivo di garantire ai nostri passeggeri un’ampia gamma di destinazioni, sempre al miglior servizio possibile”.



L'estate in Italia

Puntando la lente sull’Italia, nei mesi estivi, il vettore ha operato più di 10.500 voli e oltre 140 rotte, trasportando più di 1.6 milioni di passeggeri e con un’offerta di oltre 1.8 milioni di posti in vendita. La Penisola ha rappresentato il 31% dei posti nelle attività estive della low cost.



Trend positivo anche per la prima parte dell’anno (gennaio-agosto), con 15.350 voli operati e 2.6 milioni di posti in vendita. In questo periodo, in Italia Volotea ha trasportato più di 2.4 milioni di passeggeri, raggiungendo un load factor del 92%.



“L’Italia – ha sottolineato Muñoz - si conferma come uno dei Paesi più strategici per noi e non vediamo l’ora di annunciare le novità dell’estate 2024”.



A contribuire alla performance, l’apertura di una base operativa a Firenze, l’attivazione della rotta Palermo-Santorini e le due nuove rotte che hanno collegato Cagliari con Brindisi e Atene.