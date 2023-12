di Gaia Guarino

Qatar Airways è la migliore compagnia aerea del mondo. A incoronare il vettore AirHelp, che ha stilato la classifica delle aerolinee e degli aeroporti al top, sulla base di parametri come qualità del servizio, puntualità dei voli e gestione dei reclami.

Qatar Airways si aggiudica lo scettro con un punteggio di 8.38, seguito dalle europee Eurowings e LOT Polisch Airlines con un totale rispettivamente di 8.27 e 8.11.



La top 40

Fra le migliori quaranta al mondo, spiccano anche Ita Airways ed Air Dolomiti che si posizionano al 38 e 39esimo posto, risultando complessivamente poco puntuali (6.8 e 5.5) e con una qualità del servizio modesta con uno score di 7.5 e 7.9.



Gli scali

Analizzando invece la situazione aeroporti, AirHelp ne ha valutati ben 194 attraverso la puntualità dei voli, l'opinione dei passeggeri sul personale, i tempi di attesa, l'accessibilità e la pulizia della struttura nonché negozi e ristoranti. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior scalo del mondo è quello di Muscat in Oman, seguito da quelli di Recife in Brazile e Cape Town in Sud Africa, che completano il podio con punteggi sopra gli 8 punti in tutte le categorie.



Male gli hub italiani: Bari registra le performance più dignitose piazzandosi al 110° posto, il peggiore è invece Catania, che paga inevitabilmente i disagi estivi dovuti all'incendio.