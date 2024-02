di Francesco Zucco

Il 2023 era stato un anno sulle montagne russe, con una partenza in volata che aveva portato un eccesso di ottimismo sul mercato. La conseguenza erano state tariffe in impennata per tutto il mercato, che tuttavia aveva dovuto fare marcia indietro con il ricorso alle offerte last minute.

Il timore di molti era che questo andamento schizofrenico delle tariffe avesse intaccato il lavoro sull'anticipo di prenotazione che il mercato italiano stava faticosamente portando avanti da anni.



Ma, almeno per Gnv, l'advance booking si sta mantenendo su ottimi livelli, come riporta Matteo Della Valle (nella foto), chief passengers sales & marketing officer della compagnia. "Con le prenotazioni siamo a +7% rispetto allo scorso anno", precisa. "I consumatori hanno capito che premia prenotare prima. Del resto noi anche nelle flash sales non siamo mai più concorrenziali rispetto all'apertura delle vendite".



Il nodo prezzi

Quest'anno l'attenzione sulle tariffe è massima. Ma al momento non sembrano previsti scossoni simili a quelli del 2023. "Sulla Sardegna, per esempio, abbiamo prezzi in linea con quelli dello scorso anno", precisa Della Valle. Del resto "il costo del fuel al momentoi è costante. Certo, c'è la questione della tassa sui consumi chiesta dall'Ue". In generale, comunque, la situazione dovrebbe essere maggiormente sotto controllo rispetto al 2023.