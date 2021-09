SUN Beach&Outdoor Style, il turismo balneare brilla con il digitale

10:45

Dal QR Code per prenotare il pranzo sotto l’ombrellone alla yurta deluxe per il glamping, il SUN Beach&Outdoor Style 2021 torna a indicare la strada dell’innovazione per la vacanza all’aria aperta. Dal 13 al 15 ottobre prossimi, in contemporanea a TTG Travel Experience e SIA Hospitality Design, il salone dedicato al turismo balneare e all’outdoor organizzato da Italian Exhibition Group porta in Fiera a Rimini le nuove tecnologie digitali che rendono semplice prenotare sia il lettino che il pranzo o un aperitivo senza accalcarsi nel ristorante sulla spiaggia; i nuovi ombrelloni dotati di un vero tavolino, lo schermo gonfiabile per il cinema sulla sabbia sotto le stelle. Le firme del design che rendono la vacanza nella natura confortevole quanto in un hotel a cinque stelle, sia in una classica tenda safari o in un contemporaneo Pod™ nordico.



Il boom estivo dell'Italia

La capacità di innovare il sistema di servizi nel turismo balneare è uno degli ingredienti che ha reso l’Italia destinazione leader durante l’estate 2021. Scelta da star dello spettacolo, della moda e dei social, l’Italia ha visto crescere del 21% i pernottamenti rispetto al 2020, con +25% di europei e +19,6% di italiani; per un totale di oltre 140 milioni di presenze (fonte: Assoturismo). L’area SUN Next è dedicata alle start-up e agli espositori innovativi organizzata da Mondo Balneare e CNA Emilia-Romagna. Qui saranno riunite le innovazioni tecnologiche per la spiaggia del futuro. Dieci le aziende selezionate che presenteranno i loro progetti all’interno della Beach Arena (Padiglione B3): Unica – Cestino di Pane, BV Solutions, Swim Lift, VGS, Dragflow, Eneriair, The Perfect Cocktail, L.A.M. Service Pulizie, Squp e Qromo.



Glamping Reminiscences è la mostra adiacente la Camping Arena (Padiglione B5) che accompagnerà la permanenza in fiera dei visitatori. Un ritorno ai quattro elementi della natura per Alberto Zanetta, architetto curatore della mostra, che racconta due esperienze a confronto: la vita del camping del Nord, dai toni freddi legati all’aria e all’acqua, e del Sud, dai toni caldi legati al fuoco e alla terra. Ad accompagnare tutti e cinque i sensi sono le lampade a tema, le casse per la musica e i percorsi olfattivi e degustativi.



FAITA FederCamping riconferma anche quest’anno la sua partecipazione al SUN, con due eventi nella “Camping Arena” dedicati agli imprenditori del turismo all’aria aperta. Focus sulle strategie e gli strumenti per il rilancio del settore nel post-Covid e sulle attività di formazione nelle materie più idonee per riqualificare addetti e management alle diverse e nuove contingenze con strategie funzionali e mirate. Inoltre, il SUN di Rimini sarà il “salone delle feste” dove il S.I.B. Sindacato Italiano Balneari celebrerà i suoi primi 60 anni di rappresentanza imprenditoriale e, nella “Beach Arena”, proporrà incontri formativi e di prospettiva per la categoria. Inoltre, il 14 ottobre verranno consegnati i premi per i migliori stabilimenti balneari italiani nelle categorie Best Beach Bar, Best Beach Design e Best Italian Beach, scelti dalla giuria di esperti e dal voto raccolto dal portale specializzato Mondo Balneare.