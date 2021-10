08:01

Sale l’attesa per TTG Travel Experience, SIA e SUN, l’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group che aprirà i battenti tra due giorni, mercoledì 13 ottobre, nei padiglioni di Rimini Fiera per riunire l’industria del turismo e fornire un messaggio di fiducia a tutto il comparto.



Per fare il punto della situazione andare alla scoperta della manifestazione abbiamo intervistato Gloria Armiri, group brand manager divisione turismo e hospitality di IEG nella nuova puntata di TTG Podcast – Gente di Viaggi