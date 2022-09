14:25

E’ disponibile anche quest’anno per visitatori ed espositori l’app dedicata a TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style, gli eventi organizzati da Italian Exhibition Group che si terranno nel quartiere fieristico di Rimini dal 12 al 14 ottobre.

All’interno del tool, disponibile sia per Android sia per iOS, tutte le informazioni utili relative ai tre appuntamenti tra cui i contenuti di Think Future, il programma di incontri, dibattiti e seminari con più di 200 eventi con esperti autorevoli e leader di settore per scoprire i nuovi orizzonti del turismo. Inoltre l’elenco degli espositori presenti in fiera, le informazioni logistiche e la dislocazione delle aree espositive.





Proseguono intanto le operazioni di accredito online: per accreditarsi alla manifestazione basta accedere a questo link, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la registrazione e per ottenere il badge di accesso in fiera.