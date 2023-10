09:17

“Festeggeremo con un happening aperto a tutti perché TTG è cresciuto e, se siamo diventati quello che siamo, è anche grazie al mercato che ci ha sempre supportato”. La prossima edizione di TTG Travel Experience a Rimini sarà la numero 60 della sua storia ed per celebrare questo importante anniversario la prima giornata di lavori ed eventi, mercoledì 11 ottobre, si concluderà con una grande festa per visitatori ed espositori, come spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager – Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group.

“Da sempre TTG ha rappresentato un’occasione di business per il mercato – prosegue Armiri -, ma anche un momento ludico, di festa ed è per questo che vogliamo condividere con tutti questo nostro grande traguardo”. E aggiunge: “Va ricordato che i rapporti di lavoro si rafforzano con i momenti di empatia personale, quella informalità che aiuta ad accorciare le distanze. E poi la ‘leggerezza’, ricordiamolo, è un elemento stesso del turismo”.



L’appuntamento è quindi fissato per l’11 ottobre a partire dalle 18 nella piazza antistante l’ingresso Sud della Fiera di Rimini. Per partecipare sarà sufficiente avere con sé il badge di ingresso con il quale sarà possibile anche avere un drink.