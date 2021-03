American Cruise Line, obbligo di vaccino fino al 10 aprile

21:00

American Cruise Line ha reso obbligatorio il vaccino anti Covid-19 per salire a bordo delle proprie navi. La compagnia ha garantito che rimborserà o emetterà dei voucher per chi dovesse rinunciare al viaggio a causa di questa ulteriore misura di sicurezza adottata per rinforzare quanto già richiesto, ossia il risultato negativo di un tampone effettuato massimo 4 giorni prima della partenza.

In questo modo, riporta travelpulse.it, la compagnia intende tutelare le popolazioni delle destinazioni toccate dagli itinerari.



L'obbligo della vaccinazione riguarderà tutte le crociere in programma fino al 10 aprile. G.G.