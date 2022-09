Antigua e Barbuda svelano il loro volto autentico e green

21:00

Nuove proposte autentiche e sostenibili. Antigua e Barbuda rilanciano offrendo ai turisti internazionali un ventaglio di esperienze in grado di svelare i diversi volti delle due isole, oltre alle spiagge.

L’offerta si arricchisce di nuove attività, itinerari gastronomici e opzioni di alloggio attente a preservare il patrimonio culturale e la sostenibilità ambientale della destinazione.



Tra le soluzioni tra cui i visitatori possono scegliere, itinerari nella natura, sessioni di snorkeling, tour in e-bike, esperienze a contatto con la comunità locale e camminate gastronomiche.



L’offerta ricettiva è sempre sempre più attenta all’eco-sostenibilità. Si spazia dal glamping al Wild Lotus a un soggiorno al Weatherills Rekindled, casa coloniale risalente al XVII secolo, che dopo un’attenta ristrutturazione è stata trasformata in un a boutique hotel con sette camere.



Per gli amanti del thè c’è poi l’Antigua Vintage Tea House, che consentirà di degustare thè nel cuore della foresta pluviale.