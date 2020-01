Milly Carlucci e il sogno chiamato Giappone

di Paola Trotta

08:33

Ideatrice, autrice e conduttrice di programmi Tv baciati da un successo travolgente, Milly Carlucci è una stakanovista del tubo catodico. Profonda conoscitrice del mezzo televisivo, professionista dal multiforme talento e dalla rigorosa preparazione, volto capace di scrivere le pagine più eleganti della storia del nostro piccolo schermo. L'elegante e sorridente Milly torna su Rai Uno dal 10 gennaio con uno show innovativo 'Il cantante mascherato' che vede protagonisti otto cantanti misteriosi, nascosti da imponenti maschere, che si sfideranno, nel tentativo di non farsi riconoscere dal pubblico.

Milly per questo 2020 ha un sogno: volare in Oriente insieme ai suoi figli.



Milly, oltre l'aspetto professionale, cosa si augura di fare in questo nuovo anno?

Il mio desiderio personale è quello di fare un bel viaggio. Una vacanza che però dovrà attendere qualche altro mese, visto che a marzo prenderà il via la nuova edizione di 'Ballando con le stelle'.



L'ultimo viaggio che ha fatto? Quest'estate?

La mia vacanza, ma mirata al lavoro, l'ho fatta qualche mese fa negli Stati Uniti, in California a Los Angeles, per andare a vedere l'edizione americana de 'Il cantante mascherato'. Ho studiato il format da portare in Italia, quindi non è stata una vacanza vissuta appieno, giusto qualche giro da turista.



C'è una meta dei suoi sogni che ha messo nella top list da fare assolutamente nella vita?

Guardo in direzione Oriente. I miei figli sono stati entrambi in Giappone e mi hanno raccontato entrambi delle cose meravigliose. L'idea è quella di partire insieme ai miei figli e fare una vacanza con tutta la famiglia in Oriente. La lista dei Paesi da visitare è davvero lunga. Vorrei anche andare in Cina.



Il viaggio più bello della sua vita e la città che porta nel cuore?

Non è tanto dove sei stato ma con chi. Ho dei ricordi bellissimi dei viaggi fatti con i miei genitori, i luoghi visitati quando i miei figli erano piccoli, con tutta la famiglia al gran completo.



Invece con le valigie che rapporto ha? Amore o odio?

Odio totale (ride, ndr) perché non sono capace a farle, non so mai cosa mettere e come piegare bene i vestiti. Invidio tantissimo chi riesce a viaggiare con un piccolotrolley dove ha tutto il necessario per una settimana. Io invece parto con due valigioni e poi mi manca sempre tutto!