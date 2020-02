Pamela Camassa e i viaggi con le scarpe da ginnastica

di Paola Trotta

08:32

Ballerina, modella e attrice. È la bella Pamela Camassa, Miss Mondo Italia nel 2002,e protagonista di film e show televisivi, tra cui Amici Celebrities. A TTG racconta di essere una viaggiatrice curiosa e dinamica, innamorata di Parigi, con il sogno del viaggio coast to coast New York-Los Angeles.

Quando non si sposta per lavoro che genere di viaggiatrice è?

Amo viaggiare anche se ad oggi avrei voluto viaggiare molto di più. Sono una viaggiatrice decisamente avventurosa, mi piace andare alla scoperta di usi e costumi dei luoghi che visito.



Il viaggio più bello della sua vita e la città che porta nel cuore?

Sicuramente il primo che ho fatto con Filippo (Bisciglia,il fidanzato, ndr) alle Maldive, una meta meravigliosa. La città che porto nel cuore invece è Parigi, con la sua atmosfera magica, piena di arte, cultura, divertimento e buon cibo. Ci tornerei mille volte!



È invece qual è la meta dei suoi sogni?

Il viaggio dei miei sogni è un coast to coast New York-Los Angeles; a seguire, Thailandia e Filippine.



I viaggi se li organizza da sola o anche con l'aiuto dell'agenzia di viaggi?

Dipende dal tipo di viaggio. Ovviamente se non conosco bene il luogo mifaccio aiutare da un'agenzia di viaggi, in più cerco di farmi consigliare daqualcuno che ha visitato prima di me quella destinazione.



Cosa non può mai mancare nella sua valigia?

Nella mia valigia non possono mancare assolutamente le scarpe da ginnastica. Quando vado nelle città amo visitarle a piedi, cammino tanto, macino chilometri ma è bello godersele con calma cogliendo tanti particolari. Poco tempo fa sono stata a Parigi e in un giorno ho camminato 22 km.