Donatella Rettore e il sogno di tornare in Portogallo

di Paola Trotta

14:29

Icona della musica senza tempo, Donatella Rettore è reduce dal grande successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga con la canzone Chimica che ha da poco conquistato il Disco d’Oro nella Classifica Fimi, e torna finalmente live per un tour primaverile e uno estivo.

E’ una viaggiatrice attiva, anche se non va d’accordo con le valige, e per i suoi prossimi viaggi in cima alla sua lista vuole volare in Portogallo e scoprire meglio l’ Europa.



Ha sempre viaggiato tanto per lavoro e per piacere, con che emozione vive la ripartenza?

Sono felicissima. Dopo lo stop pandemico si ritorna a fare finalmente i tour in giro per l'Italia e si ritorna a viaggiare anche fuori, non solo per lavoro, ma anche per vacanza. Man mano che riaprono tutto con meno limitazioni all’estero almeno un minimo di viaggi, quelli che avevo lasciato nel cassetto, li potrò riprendere speriamo!



Quali sono i viaggi che vuole assolutamente fare?

Ci sono delle mete che voglio anche semplicemente rivedere. Ho viaggiato tanto dall’Australia al Canada, al Giappone ma per assurdo l’Europa la conosco pochissimo ed è da li che voglio cominciare: in primis vorrei andare in Portogallo, ci sono stata una sola volta e poco quindi ci voglio tornare e visitarlo per bene, è una terra stupenda. Mi affascina.



Quando non viaggia per lavoro ma per piacere, che genere di viaggiatrice è?

Dipendo molto dalla stagione in cui viaggio, in estate cerco il mare e in inverno luoghi di arte e cultura da visitare. Sono di base una viaggiatrice attiva.



Il viaggio più bello della sua vita e la città che porta nel cuore?

Sicuramente Londra. E’ una città magica, anche se fa un gran freddo (sorride, ndr) Mi piace tutta l’Inghilterra.



Che rapporto ha con le valige, amore o odio, e cosa non può mai mancare nella sua valigia?

Ho un rapporto di odio perché ogni volta che dimentichi qualcosa sai che è solo colpa tua e non puoi sfogarti con nessuno. Nonostante sia abituata a fare tour, andare ovunque, cambiare albergo ogni giorno, nonostante siano passati tanti anni ancora non sono riuscita a fare la valigia perfetta e capita che mi dimentico le scarpe sotto il letto di qualche hotel. Invidio tantissimo chi sa farsi la valigia mettendo tutto il necessario dentro. Vorrei tanto avere un tutorial o meglio ancora pagherei per qualcuno che me la faccia!