Manila Nazzaro, la 'cintura rosa' dei viaggi comodi

di Paola Trotta

08:47

Reduce dal successo dell’esperienza al GF Vip, durata sei mesi, Manila Nazzaro, è ritornata in radiovisione su RTL 102.5, col programma del weekend No problem-W l’Italia dalle 11 alle 13 ed è da poco uscito il suo libro autobiografico “Cintura rosa di sopravvivenza”. L’ex Miss Italia racconta a TTG Italia, il suo amore per i viaggi dallo stile comodo e senza sorprese affidandosi solo alle agenzie di viaggi. Ha già la sua top list delle sue prossime mete e al primo posto c’è il mare cristallino del Salento.

Quando viaggia per piacere che tipologia di viaggiatrice è?

Sono assolutamente da relax. Mi piace viaggiare comoda, voglio stare tranquilla e serena, amo le vacanze tranquille in luoghi non rumorosi e caotici e strutture ben organizzate. I miei mezzi preferiti per viaggiare sono in primis il treno, lo amo tantissimo, e l‘aereo, meno l’auto.



Dopo lo stop pandemico ora che si potrà viaggiare più sereni nel mondo, quali sono le mete dove vorrebbe andare?

Innanzitutto mi piacerebbe portare i miei figli a Sharm el-Sheikh, alle Maldive e Formentera. Ma ci sono delle tappe che amo follemente e se vogliamo fare la top list, il Salento è al primo posto, la mia Puglia è sempre nel cuore e le spiagge del Salento, dove scappo quando posso, sono veramente le Maldive o i Caraibi d'Italia, incanto puro circondate da un ricco, vivo e caratteristico entroterra. La Sardegna al secondo posto, al terzo le Maldive, mentre quarto e quinto posto ci metto Formentera e Sharm.



Ha una città o un luogo del cuore?

Sicuramente Roma. Non è la mia città di nascita (che è Foggia, ndr) ma è la città dove ho scelto kdi vivere, mettere radici, per affetti, per amore perché mi ha dato tanto, mi ha fatto diventare la Manila che sono. Roma è una città, che una volta che la vivi, difficilmente riesci a cambiare, a lasciarla.



Per i suoi viaggi sceglie la certezza dell’agenzia viaggi o preferisce organizzare tutto?

Assolutamente agenzia di viaggi, ora più che mai con tutte le documentazioni e procedure legate alla pandemia, mi sento comoda, organizzata e sicura. Mi affido alle agenzie anche perché so che fanno bene il loro mestiere, sanno consigliare al meglio i clienti quindi vado sulla fiducia e non mi sono mai trovata male e le consiglio sempre.



Che rapporto ha con le valigie e cosa non può mai mancare?

Ho un rapporto molto sereno con le valigie perché sono di indole ordinata e le faccio sempre in tempi tranquilli. Non sono da valigia last minute e sicuramente quello che non può mancare nella valigia sono: lo struccante, le creme idratanti e ovviamente il caricabatteria del cellulare.



Ph Credit: Sara Galimberti